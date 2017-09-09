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Андрей Шорец о Минске: «Хотел бы видеть современным, динамичным городом, в котором комфортно и уютно жить»

09.09.2017 - 18:26

Новости Беларуси.  Интервью мэра Минска в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Городу 950 лет, каким бы Вы хотели его видеть лет через 10?

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Хотел бы видеть современным,  динамичным  городом, в котором комфортно и уютно жить, и работать.

Олег Степанюк:
Какой след после себя Вы бы хотели оставить в жизни, истории Минска?

Андрей Шорец:
Знаете, след – это как-то так громко говорить.

Результат нашей работы – это результат работы команды, которая работает по разным направлениям.

Это и строительство, и коммунальная сфера, и социальная сфера. Мы строим метро, мы строим новые предприятия, мы развиваем наше жилищное строительство:  строим большие комплексы, застраиваем  территории «Маяк Минска» и «Минск-Мир», и другие. Появляются какие-то интересные, знаковые объекты на карте города, которые радуют минчан. Некоторые спорно относятся к этому, но, всё-таки, я уверен, что мы вместе с горожанами с каждым годом делаем наш город комфортнее и уютнее. 

Андрей Шорец: «Вместе с горожанами с каждым годом делаем наш Минск комфортнее и уютнее»

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