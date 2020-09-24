Андрей Швед: пришёл на несанкционированную акцию – будешь наказан
Новости Беларуси. Генпрокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране. Об этом журналистам 24 сентября заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа по сохранению правопорядка на фоне складывающейся обстановки сегодня стала одной из главных тем на координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией. Сейчас руководители профильных министерств и ведомств разрабатывают тактику дальнейших действий в отношении участников и организаторов протестных акций. Сконцентрировать усилия госорганам следует на неотвратимости наказания для каждого, кто решил игнорировать закон.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Правоохранительные и иные государственные органы ведут работу по установлению всех граждан, совершивших противоправные действия или нарушивших общественный порядок, за период с 9 августа. С сегодняшнего дня определены четкий алгоритм взаимодействия в целях установления сумм причиненного в ходе незаконных массовых мероприятий ущерба и порядок его взыскания. Подход один: пришел на несанкционированную акцию – будешь наказан. Либо в административном, уголовном порядке, либо рублем. И суммы эти значительны.
Второе направление работы – защита прав и законных интересов несовершеннолетних, вовлеченных родителями и иными лицами в незаконные массовые мероприятия. В связи с этим органам внутренних дел поручено незамедлительно выявлять таких лиц и сведения о них передавать в органы опеки и попечительства. Особенно в учреждениях образования потребовано усилить со стороны ректоратов вузов и администраций ссузов идеологическую работу и профилактические меры.
Генпрокуратура: нацелены на то, чтобы ситуацию в ближайшее время стабилизировать
Новости Беларуси. Генпрокуратура инициирует принятие дополнительных мер по стабилизации ситуации в стране. Об этом журналистам 24 сентября заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ближайшее время Генпрокуратура намерена внести предложения по ужесточению ответственности для родителей, которые пытаются отстоять свои политические взгляды, прикрываясь детьми. Законного преследования стоит ожидать и так называемым радикалам. Правоохранители полностью готовы к пресечению различного рода провокаций.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Обстановка достаточно сложная, и тенденция к радикализации этих так называемых протестных настроений, так называемых «мирных» акций – «мирные» я беру в кавычки – на самом деле в любой момент может перейти в острую форму. Лица, настроенные на нарушение общественного порядка, на дестабилизацию обстановки, привлекаются к уголовной ответственности или иной ответственности, либо находятся в стадии их поиска, идентификации и решения вопроса об этом.
Андрей Швед: пришёл на несанкционированную акцию – будешь наказан
Никто не расслабляется, работа ведется в круглосуточном режиме. И правоохранительные органы, и иные государственные органы нацелены на то, чтобы ситуацию не только держать под полным контролем, но и в ближайшее время ее стабилизировать.
Не удастся уйти от ответственности блогерам и Telegram-координаторам. Многие из них уже находятся под следствием. В ближайшее время белорусы смогут увидеть целый ряд открытых судебных заседаний по делам «кибер-предводителей».