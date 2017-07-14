Анна Якутик стала победительницей конкурса «Веломисс -2017»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ победительница конкурса «Веломисс -2017» Анна Якутик и директор Минского велосипедного общества - Анастасия Янчевская.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ победительница конкурса «Веломисс -2017» Анна Якутик и директор Минского велосипедного общества - Анастасия Янчевская.
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