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Аннетт Бенинг возглавит жюри 74-ого Венецианского кинофестиваля

05.07.2017 - 20:51

Этой новостью поделился директор фестиваля Альберто Барбера: «Я очень рад, что Аннетт Бенинг взяла на себя эту роль, которую она исполнит со всем изяществом своего высокого статуса, ума и талантов, продемонстрированных ей в Голливуде, Европе и на сцене».

Актриса обрадовалась выпавшей ей возможности. «Я польщена, что меня попросили стать председателем жюри Венецианского фестиваля, − говорится в ее официальном заявлении. – Я с нетерпением жду просмотра фильмов и работы с моими коллегами по жюри, чтобы оценить по достоинству лучшее мировое кино этого года».

Фото: Getty

Напомним, что последний раз женщина возглавляла жюри Венецианского фестиваля в 2006 году – это была Катрин Денёв. Фестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Аннетт Бенинг популярная американская актриса. Главный фильм в ее карьере «Красота по-американски», а в прошлом году Бенинг блистала в трагикомедии «Женщины XX века». Ближайший проект актрисы – третий сезон «Американской истории преступлений».

Здесь вы можете прочитать о главных фильмах прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.

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