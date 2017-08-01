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Аномальная жара в Японии привела к гибели 8 человек, более пяти тысяч получили солнечные удары

01.08.2017 - 10:31

Новости Японии. Япония находится во власти аномальной жары и духоты. От высокой температуры погибли 8 человек. Более 5 тысяч жителей получили солнечные удары и были госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти настоятельно рекомендуют не оставаться надолго под лучами солнца. Японцам советуют принимать больше жидкости и носить головные уборы. Прогнозы синоптиков не утешительны: в ближайшие дни в Стране восходящего солнца температура воздуха составит плюс 35 градусов Цельсия.

Аномальная жара в Японии привела к гибели 8 человек, более пяти тысяч получили солнечные удары

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