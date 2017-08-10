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Аномальная жара в Южной Корее привела к гибели шести человек, более 1,3 тысячи обратились к медикам

10.08.2017 - 08:31

Новости Южной Кореи. Сообщения об аномальных температурах поступают из многих стран. Не менее 6 человек погибли от жары в Южной Корее. За помощью к медикам обратились уже 1,3 тысячи местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении месяца температура воздуха не опускалась ниже отметки в 28 градусов. Днем столбики термометров и вовсе показывают 40. Ситуация усугубляется высокой влажностью.

Зной пагубно влияет не только на людей, но и на животных. По официальным данным корейского Министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства, с начала лета поголовье скота сократилось более чем на 2 миллиона особей.

Аномальная жара в Южной Корее привела к гибели шести человек, более 1,3 тысячи обратились к медикам

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