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«Антон – лидер. Все остальные тоже тянутся за ним». Козеко о готовности фристайлистов к ОИ-2018

24.01.2018 - 20:20

Новости Беларуси. Фавориты не только сборной, но и мировых рейтингов – наши фристайлисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это – не статисты, однозначно»: на кого из белорусов будем надеяться на ОИ-2018

Начиная с Игр в Нагано, они привозят медали с каждой зимней Олимпиады. По пьедесталу Пхенчхана ударим «тяжелой артиллерией»: в Корею едут сразу два олимпийских чемпиона – Алла Цупер и Антон Кушнир.

Кроме мэтров с медальным олимпийским блеском «дотянуться до звезд» будут стремиться еще четыре лыжных акробата.

Николай Козеко, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по фристайлу:
Все хотят. Но Антон лидер. Все остальные тоже тянутся за ним. Все в конкуренции там. Алла тоже нормально.

Еще есть время немножко прибавить и убрать шероховатости. Я думаю… надеюсь, что все сложится.

«Антон – лидер. Все остальные тоже тянутся за ним». Козеко о готовности фристайлистов к ОИ-2018

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