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Антон Мартыненко, Любовь Черкашина, Ольга Барабанщикова и «звёздные» питомцы, похожие на своих хозяев

27.01.2017 - 14:27

Каждое утро телеведущий Антон Мартынеко начинает с того, что буквально «вытягивает» из квартиры Буча. Как истинный английский бульдог он никуда не торопится. Любит хорошо поспасть и поесть. Любит себя и своего хозяина.

Оба – «стиляги», оба – всегда в центре внимания, оба – не тратят время впустую и не расходуют лишний раз силы.

Другое дело – показ Ивана Айплатова, где Буч прошёл по подиуму как настоящая модель и не испугался вспышек камер и света софитов.

И хоть имя у Буча как у героя Брюса Уиллиса крутого боксёра из «Криминального чтива»,  между ними также можно найти сходство, – наш бульдог не любит лезть в драки и даже не гоняет кошек, с чем абсолютно не согласен Антон Мартыненко, который считает, что в великой войне собак и кошек солдат не должен реверсировать. Буч невероятно добрый, но иногда может немного и похулиганить.

Гимнастка Любовь Черкашина считает, что у каждой девушки должна быть маленькая чёрная собачка.

Младшего мопса – Шаньку – назвали в честь Коко Шанель, а Чупу – в честь известной актрисы Чулпан Хамтовой с невероятными глазами.

Помните те времена, когда с книжками Дарьи Донцовой все ехали в метро, а на обратной стороне красовался портрет мопса. Вот тогда маме гимнастки и захотелось завести такого друга для дочки.

Они такие разные, но всегда вместе. Два мопса своими забавными играми на улице вызывают улыбки у окружающих. Во время прогулок с ними Любовь Черкашина и зарядку сделает, и кросс пробежит. С ними не соскучишься никогда. Каждый день – новые приключения.  И, конечно, оба мопса такие же жизнерадостные и милые, как и их хозяйка.

Любимые питомцы – верные друзья, члены семьи и, конечно, очень похожи на своих хозяев.

Ольга Барабанщикова
Фото. Ольга Барабанщикова
Фото.

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