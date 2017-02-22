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Антон Пампушный о фильме «Защитники»: Я бы хотел, чтобы в нашем многострадальном мире не было зла!

22.02.2017 - 11:42

О жизни
Идеальное утро для меня – в кругу семьи. Особенно, когда я проснувшись от крика моего месячного сына,целую свою супругу и говорю: «Давай теперь я его подержу!» Наверное, моя жизненная сила – это семья и природа. А моя жизненная слабость – это еда.

О «Защитниках»
В наши нелёгкие времена, порой возникают трудности такие, с которыми справиться в одиночку очень сложно. Для этого существуют друзья, семья, близкие люди. Наш фильм «Защитники» несёт эту мысль.

Идея картины сама по себе – это объединение. Первый слоган, который приходит в голову, и может быть максимально точным по моему ощущению, – «Мы все победимы!» Мой герой – у него своя ценность. Он наполовину животное, поэтому эти позывы, они, так скажем… «звериного» направления…

Об актёрском мастерстве
Когда человек почувствует своё предназначение, и оно будет связано с актёрским мастерством, вряд ли он может работать некачественно или плохо. Потому что ты понимаешь, что, если ты артист, – ты не можешь тратить свою жизнь попусту. Экранное время для тебя – бесценно.

О фантастике
Это действительно фантастика и это придумано. Поскольку мы с детства воспитаны на писателях-фантастах, человеческую действительность всегда окружало что-то фантастическое «Приключение Электроника», «Гостья из будущего».  На белорусской земле готовы к тому, чтобы воспринять фантастический экшн-фильм.

Минск и минчане
Я люблю Минск, я здесь уже не первый раз. Я сюда приезжаю и радуюсь чистоте и спокойствию. Это первое, что после Москвы меня немного «приземляет»: начинаю смотреть на воду, слышать шум листвы. Люблю Минск, минчан. Поражаюсь красоте белорусских девушек.

О мечтах
Я бы хотел, чтобы в нашем многострадальном мире не было зла. Такая у меня мечта. И если бы я мог бы этому помочь, я был бы рад!

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