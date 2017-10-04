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Анжелика Крашевская: «Из Москвы приезжают, чтобы посмотреть московский театр»

04.10.2017 - 16:51

Новости Беларуси. О стоимости части билетов на спектакли «ТЕАРТа» рассказали в программе «Большой город».

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
У нас есть профессиональный билет. Мы не можем всех бесплатно усадить в зале, мы сделали единую цену – неважно, «Иванов» это или «Макс Блэк».

5 рублей – цена на все спектакли, нужна аккредитация.

Но, когда начали писать… Актёр из Смоленска, потому что из Смоленска, я так понимаю, добраться ближе, чем в Москву. Когда «Театр наций» пишет: «А можно купить два билета друзьям актёра, который играет в спектакле, потому что в Москве это – 7 тысяч российских рублей, а у вас самый дорогой – это не 7 тысяч. И мы едем специально из Москвы, понятно, мы посмотрим «Иванов», но останемся ещё на пару дней, посмотрим, потому что мы никогда не были в Минске», – вот такая сложная цепочка, но какой результат. Из Москвы приезжают, чтобы посмотреть московский театр. Ещё познакомиться с Минском, потому что они здесь никогда не были. Это же очень хорошо, это прекрасно. 

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