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Арендное жилье: что предлагает агентство недвижимости «Твоя Столица»?

13.03.2017 - 12:58

Так уж складывается, что всё больше потенциальных арендаторов и арендодателей пришлось экономить на посреднических услугах. Выбирая самостоятельно финансовый менее затратный путь решения квартирного вопроса. Тем не менее на рынке арендного жилья есть случаи обмана и недопонимания между собственниками жилья и квартиросъёмщиками. Эти столкновения мнений совершенно не разрешимы без грамотного вмешательства третьей стороны.

На сегодняшний день осталось немного классических агентств, предлагающих свою профессиональную помощь по этому вопросу. «Твоя Столица. Агентство недвижимости» – является ведущей риелторской компанией Беларуси. Подробнее - в сюжете телеканала СТВ.

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