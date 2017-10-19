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Арина Соболенко поднялась в топ-100 мирового рейтинга, что позволило стать первой ракеткой Беларуси

19.10.2017 - 21:46

Новости Беларуси. 19-летняя Арина Соболенко впервые поднялась в топ-100 мирового рейтинга. Более того, стала первой ракеткой страны.

Рывок со 102-й позиции на 76-ю стал возможен благодаря успешному выступлению на турнире в китайском Тяньцзине. Арина провела состязания на одном дыхании, одержав четыре победы, и впервые добралась до финала турнира под эгидой WTA. В титульном поединке Соболенко в упорной борьбе уступила бывшей первой ракетке планеты россиянке Марии Шараповой.

Арина Соболенко. Первые призовые на платья, шестичасовые тренировки, бойцовские качества – факты о спортсменке.

Алина Соболенко. Источник фото: instagram.com/sabalenka_aryna/

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