новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации

11.11.2017 - 20:03

Новости Беларуси. Триумф на теннисном корте и победа, которую ждала вся Беларусь. Наша Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Дубров: Ставку можно делать только на победу

В итоге после первого дня счет в финальной игре Беларусь-США равный – 1:1. Игра получилась по-настоящему захватывающей и непредсказуемой. Победу не собиралась отдавать ни одна из теннисисток. Но белоруска оказалась сильнее.

Теннисистка Арина Соболенко: первые призовые на платья, шестичасовые тренировки, бойцовские качества – факты о спортсменке

Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги
Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги
Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток
Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток
Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник
Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник
Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»
Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»
Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций
Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций
Очень надеемся на Лапко, на Саснович: чего белорусы ждут от финала Кубка Федераций
Очень надеемся на Лапко, на Саснович: чего болельщики ждут от финала Кубка Федераций
«Мы выходим на корт, чтобы показать максимум»: на что рассчитывают американки в финале Кубка Федерации
«Мы выходим на корт, чтобы показать максимум»: на что рассчитывают американки в финале Кубка Федерации
Шамко о финале Кубка Федерации: Сегодня лишних билетов в кассах просто нет
Шамко о финале Кубка Федерации: Сегодня лишних билетов в кассах просто нет
Все новости по теме Fed Cup в Минске
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru