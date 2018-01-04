﻿ Соболенко в Шэньчжэне проиграла первой ракетке мира. Саснович вышла в полуфинал турнира в Брисбене | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Соболенко в Шэньчжэне проиграла первой ракетке мира. Саснович вышла в полуфинал турнира в Брисбене

04.01.2018 - 13:32

Новости Беларуси. Александра Саснович продолжает выступление на теннисном турнире в австралийском Брисбене. Сегодня в четвертьфинале соревнований белоруска нанесла поражение француженке Ализэ Корнэ – 3:6, 6:2, 6:3.

Александра Саснович: «Стараюсь сдерживаться на корте, теннис – интеллигентный вид спорта»

А вот еще одна наша теннисистка из первой сотни мирового рейтинга, Арина Соболенко, завершила выступление на турнире в китайском Шэньчжэне. В четвертьфинале она проиграла первой ракетке планеты румынке Симоне Халеп: 2:6, 2:6.

Тренер Кобзарь об Арине Соболенко: «Тренируясь именно в Беларуси, никуда не выезжая, она уже – игрок ТОП-уровня»

В матче 1/4 финала Халеп переиграла белоруску Арину Соболенко со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 57 минут.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
В Белорусской федерации тенниса подвели итоги спортивного года: Арина Соболенко и Егор Герасимов названы лучшими теннисистами страны
В Белорусской федерации тенниса подвели итоги спортивного года: Арина Соболенко и Егор Герасимов названы лучшими теннисистами страны
Виктория Азаренко получила wild card на Australian Open
Виктория Азаренко получила wild card на Australian Open
Фото: instagram.com/vichka35
Виктория Азаренко получила специальное приглашение на Australian Open
Белоруска Вера Лапко вышла во второй круг турнира ITF в Дубае
Белоруска Вера Лапко вышла во второй круг турнира ITF в Дубае
Сквош в Беларуси: правила игры и ценные советы от тренера международного уровня
Сквош в Беларуси: правила игры и ценные советы от тренеров международного уровня
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru