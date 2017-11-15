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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Тайване

15.11.2017 - 17:28

Новости Беларуси. Арина Соболенко после выступления в финале Кубка Федерации успешно стартовала на теннисном турнире в Тайбэе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сейчас белоруска занимает 79-е место в рейтинге WTA.

В первом круге состязаний лидер посева провела неоднозначный матч против известной японской теннисистки Мисаки Дои – 7:6, 1:6, 6:3.

В 1/8 финала Арина Соболенко сыграет с победителем противостояния Виктории Голубич и Ли Я-Суан. На турнире белоруска также выступит в парном разряде, в котором сыграет вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Тайване

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