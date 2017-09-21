Армения отмечает 26-ю годовщину независимости 21 сентября

Новости Армении. Многочисленные праздничные мероприятия пройдут в Армении 21 сентября: жители отмечают 26-ю годовщину независимости республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году важная дата совпала с проведением в Ереване крупнейшего общенационального форума «Армения-Диаспора», на который приехали почти 1,5 тысячи делегатов из 70 стран мира. Зарубежные гости также примут участие в торжествах.

По традиции, торжества завершатся концертом в ереванском Национальном академическом театре оперы и балета, после которого небо раскрасится фейерверком.

С национальным праздником лидера Армении Сержа Саргсяна от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.