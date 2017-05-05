новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Армия и имидж службы – в фотографиях: выставка «Армия меняет» открылась в Брестской крепости

05.05.2017 - 08:57

Новости Беларуси. Белорусская армия и имидж службы – в портретах обыкновенных солдат. В Брестской крепости открылась фотовыставка «Армия меняет». В новом для нашей страны проекте приняли участие 15 солдат-срочников одного из специальных подразделений. На протяжении полутора лет они не только справлялись со своими прямыми обязанностями, но и выступали в качестве фотомоделей. Первые снимки были сделаны в стенах военкомата, последние – уже после демобилизации.

Сергей Суховило, заместитель командира 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой венской краснознаменной бригады:
Эта выставка превратила солдата, который пришел только в военкомат, какие у него глаза растерянные, может, он и не понимает, что делает, и когда он уже практически выполняется в запас. Как он поменялся внутренне и физически – это читается все по глазам.

Юлия Мицкевич, фотохудожник:
У нас была задача задуматься. Остановиться, посмотреть и задуматься. Меняет или не меняет – решать каждому зрителю. Это для ребят-солдат, призывников, для подрастающего поколения. В конце концов это для нас, настоящих девчонок.

Как признаются авторы проекта, он изменил как самих десантников, так и тех, кто над этой серией трудился. В стенах Брестской крепости выставку можно будет увидеть на протяжении месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армия и имидж службы – в фотографиях: выставка «Армия меняет» открылась в Брестской крепости

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

69 оригинальных гравюр Рембрандта представят 5 мая в Национальном художественном музее Беларуси
Впервые в Минске: 69 оригинальных гравюр Рембрандта представят 5 мая в Национальном художественном музее Беларуси
Иконы XVIII-XX веков: более 150 уникальных экспонатов представлены на выставке «Святые жены» в Бресте
Иконы XVIII-XX веков: более 150 уникальных экспонатов представлены на выставке «Святые жены» в Бресте
В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»
В Бресте открылась выставка «Последние бортники Европы, которых я повстречал»
«Не тухнут в воде и на сильном ветру». Ветеринар-филуменист из Горецкого района открыл в сельском музее выставку уникальной коллекции спичек и коробков
«Не тухнут в воде и на сильном ветру». Ветеринар-филуменист из Горецкого района открыл в сельском музее выставку уникальной коллекции спичек и коробков
«Мама не разрешает играть со спичками, а здесь их можно потрогать». Житель Горецкого района передал свою коллекцию спичек и коробков музею
«Мама не разрешает играть со спичками, а здесь их можно потрогать». Житель Горецкого района передал свою коллекцию спичек и коробков музею
Выставка «От Лиссабона к Владивостоку» в апреле разместилась Астане
Выставка «От Лиссабона к Владивостоку» в апреле разместилась Астане
Выставка «Волшебство старинной игрушки» в Бресте
Игрушки прошлых веков и пластинки с детскими песнями. Выставка «Волшебство старинной игрушки» открылась в Бресте
«Это лица обычного человека». В Гомеле показали народную икону XIX – XX веков
«Это лица обычного человека». В Гомеле показали народную икону XIX – XX веков
Все новости по теме Выставки в Беларуси и мире
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru