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«Аромат удачи»: как семья из Светлогорска выиграла квартиру в игре «Удача в придачу»

04.09.2017 - 10:34

Семья Серовых надолго запомнит этот аромат – аромат удачи! Так негаданно и нежданно размеренная жизнь семейства из Светлогорска  после очередного похода в магазин «Евроопт» изменилась до неузнаваемости: многочисленные интервью, несмолкаемые телефонные звонки и любопытные взгляды соседей! Это уже сейчас они спокойно попивают чай, рассуждая о судьбе выигранной квартиры, но в тот  момент удачи  победители испытывали совершенно другие эмоции.

Мечтали ли они о таком выигрыше? Еще бы! Целенаправленно шли к своей победи! Коллекционировали коды в каждом туре, ведь для единственного сына хотели лучшей жизни – жизни в столице, в своей собственной квартире. И все загаданное сбылось, в юбилейном 40 туре игры «Удача в придачу».

Ну что же! «Евроопт» открывает двери в новую счастливую жизнь!

Теперь никаких сомнений! Просторные, роскошные апартаменты  в престижном районе столицы рядом с Минск-Ареной и водохранилищем «Дрозды» теперь навсегда в их распоряжении.

Это не чудеса. Это закономерность. В каждом туре игры «Удача в придачу» самые везучие и настойчивые покупатели магазинов «Евроопт», интернет-гипермаркетов  «Е-доставка» и «ГиперМолл» оказываются в выигрыше. Их девиз – чем больше игровых кодов, тем выше шансы на успех! Ведь с «Евроопт» все реально! И пусть в следующем, 41 туре удача окажется в вашей корзине!

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