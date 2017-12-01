«Артист должен быть сексуальным и провокативным»: почему у Лободы нет личной жизни, а с дочкой видится раз в неделю

Светлана Лобода, певица, заслуженная артистка Украины, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Cпасибо за возможность с Вами поговорить. Господи, какая же Вы тоненькая.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/



Светлана Лобода, певица, заслуженная артистка Украины:

Маленькая немножко.



Егор Хрусталёв:

Расскажите, правда, что все самые стройные женщины в мире, на самом деле, не отказывают себе в еде, и это просто их так устроила природа.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода:

Я очень люблю поесть вкусно. Это, обычно, мамина еда. И, конечно, сейчас, в силу того, что график такой ненормированный, стараюсь соблюдать режим питания, стараюсь есть каждые 5 часов. И еда должна быть полезная, нежирная, неострая. Всё – совершенно диетическое. И только, когда я приезжаю к маме в гости, могу себе позволить «Наполеон».



Егор Хрусталёв:

Но мне не верится, что Вы можете как-то набирать вес.



Светлана Лобода:

На протяжении 6 лет я –­ да, в одном весе: 50 килограммов. 49-50. 51 ­– это, когда очень хорошее состояние внутреннее.



Егор Хрусталёв:

Вы своей дочке рассказываете, что надо диетить?



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/



Светлана Лобода:

Она склонна к полноте, как мне кажется, потому что она больше, на мой взгляд, в папу. Но сейчас она вытянулась, и, в принципе, стала худенькой девчонкой. Когда была младше, в 3 годика, была такая пышка. Но я тоже была пышкой в детстве. И я ей всё время говорила: «Никаких булочек. Булочки у нас запрещены для девочки». И она возмущалась, потому что больше всего любит булочки и сладости, конечно же, как любой ребёнок.



Егор Хрусталёв:

Вы очень близки со своей мамой и, наверняка, будете так же близки со своей дочерью. Как Вы считаете, что самое главное мама должна рассказать своей дочери до 7 лет?



Светлана Лобода:

Я считаю, что самое главное в моей ситуации, когда я, к сожалению, не так часто провожу время с ребёнком, давать ей максимально больше любви. У меня прекрасная няня, у меня отличная мама, которая помогает мне с воспитанием дочери.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Конечно, я – большой авторитет для неё. И мамино слово –­ закон. Если у нас Евочка где-то в чём-то не слушается, звонят мне. И Ева просит: «Пожалуйста, не звоните маме, я всё сделаю. Я знаю, что мама будет очень недовольна». То есть, она побаивается где-то меня. Хотя, знает, что я особо не могу себе позволить её ругать, потому что слишком люблю, потому что слишком редко вижу. И, конечно, в нашем случае, она очень залюбленный ребёнок.



Егор Хрусталёв:

Сколько она Вас видит? В месяц или в год.



Светлана Лобода:

Раз в неделю, в лучшем случае. 4 раза в месяц. Мало. Очень мало.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Егор Хрусталёв:

Мне очень сложно, как мужчине, это представить, но, всё-таки,­ Вы не станете отрицать, что Ваш образ –­ такой ярко сексуальный. Если бы Вы свою маму видели, когда Вам было совсем немного лет, в таком же сексуальном образе, как бы это на Вас действовало?



Светлана Лобода:

Ну, Вы видите сексуальность, потому что Вы — мужчина. Женщины видят немножко иначе. Но, безусловно, у каждой женщины есть определённые моменты, которые в ней ярко выражены. И, в данном случае, либо она их подчёркивает, либо нет. Мама говорила, что с самого детства я была очень ярким ребёнком, и очень сильно привлекала к себе внимание, где бы я не находилась. Поэтому она понимала, что во мне растёт артист. Плюс ко всему, я любила публику, я любила рассказывать стихи, прозу на публике. Это достаточно часто происходило в нашей жизни. А, со временем, в школе мне многие начали говорить: «Такая интересная девочка. Такой у неё взгляд сексуальный». Как-то это пошло, с такой юности. Но, я думаю, что здесь дело не во взгляде, а во внутренней подаче, и в том, как ты себя чувствуешь. Если женщина чувствует себя красивой, любимой, то она так себя и ведёт, так и подаёт.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/



Егор Хрусталёв:

А Вы можете вспомнить тот момент, когда Вы почувствовали, что имеете колоссальную власть над мужчинами из-за своего образа?



Светлана Лобода:

Я не могу сказать, что я имею колоссальную власть над мужчинами, потому что я с ними практически не общаюсь. Я ­– настолько человек, сконцентрированный на своей работе, что у меня, к сожалению, пока нет времени на личную жизнь, о которой мне, наверное, уже бы и пора подумать. Потому что, исходя из всех биографий, которые я прочла за долгое время – ­ всех великих актрис, артисток ­– они все говорят одно и то же: «Если ты хочешь большого подъёма в карьере, ты должен забыть о личной жизни, и не расхолаживать своё внимание». Потому что семья, мужчина ­ занимает очень много времени, и если ты хочешь быть в отношениях, то, безусловно, ты должен отдавать себя максимально этому – твоей семье, твоим чувствам. Если ты сконцентрирован на карьере, на работе ­– она будет, конечно, расти, ты будешь подниматься вверх, но, рано или поздно, приходит время, когда ты понимаешь, что тебе всё становится скучно. Тебе хочется всё бросить, как-то по-другому ко всему отнестись, пересмотреть всё. Поэтому я думаю, что у меня период такой времени, когда я очень сильно сконцентрирована на работе, но этот период, в скором времени, пройдёт.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/



Егор Хрусталёв:

Вы можете припомнить момент, когда Вы увлекались, теряли голову. Это было до взлёта в Вашей карьере, да?



Светлана Лобода:

До большого взлёта.



Егор Хрусталёв:

Сейчас это уже невозможно?



Светлана Лобода:

Это возможно, если мне встретится человек, которого я смогу сильно полюбить.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/



Егор Хрусталёв:

Он должен быть, наверное, всё-таки, из Вашего мира?



Светлана Лобода:

Он должен понимать меня, да. Потому что человек не из моего мира не сможет принять такую женщину, как я. Он не сможет принимать то, что жена или любимая отсутствует столько времени дома. И не готовит тебе ужины. А нужно понимать, что она –­ артист, и что у неё главная миссия жизни именно такая. Человек должен быть, однозначно, сосредоточен на своей профессии, на своей работе, должен быть очень успешным в своей работе. И, мне кажется, что в моём, персональном, случае, это возможно.



Егор Хрусталёв:

Вас окружает множество таких спортивных ребят, которые танцуют вместе с Вами. Вы всё время находитесь в обстановке очень ярких, интересных и мужчин, и женщин. Но для того, чтобы Вам понравиться – это обязательно должна быть отличная спортивная форма?



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода:

Вовсе нет. Я – отчасти эстет. Однозначно, мне нравятся красивые люди. Но, при всём при этом, для меня очень важны качества человека, очень важен мозг. Потому что я очень люблю умных людей.

Егор Хрусталёв:

Можно допустить, что с Вами рядом будет… Такая пара будет, что называется, «красавица и чудовище».

Светлана Лобода:

Да, конечно, если харизматичный.

Егор Хрусталёв:

Какой-нибудь невысокий, харизматичный, лысый Иосиф Пригожин.

Светлана Лобода:

Если будет харизматичный человек, то, конечно, это возможно. Потому что меня привлекает больше всего харизма. Харизма, ум и чувство юмора.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Егор Хрусталёв:

Если не говорить о современниках, о тех людях, которым можно протянуть руку, может быть, история – Вы довольно много читаете. Какой бы пример Вы привели, как очень увлекающего Вас человека?

Светлана Лобода:

Мне всегда нравилась история Скарлетт О'Хара и Ретта Батлера. Наверное, потому что она очень эксцентричная. И я в детстве себя ассоциировала, почему-то, с этими героями. И считала, что мои отношения должны быть такие – как вспышка, как огонь. И Ретт Батлер для меня был примером того мужчины, который мне может понравиться.

Егор Хрусталёв:

Он же, всё-таки, что называется, как наши барышни говорят – козёл немного.

Светлана Лобода:

Ну, не совсем. Он просто очень своенравный, очень любящий себя человек. И умеющий, конечно, потрепать нервы женщине. А в моей истории люди, которые позволяют вить из себя верёвки – надолго в моей жизни не остаются. Да. Потому что сильная женщина – должен быть сильный мужчина. С характером, со стержнем. И который умеет её взять в ежовые рукавицы иногда.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Егор Хрусталёв:

Вы спели такие слова, которые, наверное, очень многих мужчин сводят с ума. И, на самом деле, я предполагаю, что немало ситуаций между мужчинами и женщинами, когда их повторяют. «Держись, раздевайся, ложись, раз пришёл».

Светлана Лобода:

Это – юмор.

Егор Хрусталёв:

Когда Вы увидели этот текст, и ещё это не стало Вашим хитом, Вы понимали, вообще, грань провокации, на которую Вы идёте.

Светлана Лобода:

Конечно. Я, вообще, люблю провокации. Я считаю, что артист должен быть сексуальным и провокативным. Потому что в нашей жизни очень много серости. И артисты – это те существа, которые должны приносить краски в жизнь человека. Они для этого и созданы – для того, чтобы делать хорошую музыку, которая вдохновляет, которую каким-то образом можно примерить на себя, как историю определённую. И, с другой стороны, в этом всегда должна быть какая-то провокация, в этом должно быть что-то, что очень цепляет, что очень заводит.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Егор Хрусталёв:

А в Вашей личной жизни был такой момент, когда Вы сами цитировали свою песню и говорили какому-нибудь мужчине: «Раздевайся, ложись, раз пришёл».

Светлана Лобода:

Я так не говорила. Я в жизни – другой человек немного. И я отличаюсь от той артистки Лободы, которая находится на сцене.

Егор Хрусталёв:

Если говорить о провокациях. К примеру, Вам какой-нибудь режиссёр бы предложил сняться в клипе, где Вам пришлось бы, допустим, целоваться с другой девушкой. Вы бы согласились на это?

Светлана Лобода:

Ну, если бы пришло время, я бы понимала, что, допустим, у меня нет хитов, мне нужно брать чем-то другим – почему нет.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Егор Хрусталёв:

Но Вам это было бы несложно?

Светлана Лобода:

Я к тому, что ради шоу-бизнеса, ради карьеры, если ты называешь себя настоящим артистом, ты должен уметь делать всё. И должен, в принципе, на площадке делать всё возможное для того, чтобы потом из этого выжать по максимуму, из любого клипа.

Егор Хрусталёв:

Тогда, как к артисту, у меня к Вам вопрос. Сейчас мы наблюдаем колоссальное количество сексуальных скандалов. Когда именитых продюсеров девушки упрекают в том, что, чтобы они как-то продвигались по карьере, они их заманивал в номер…

Светлана Лобода:

Ой, эта история была всегда. Ничего нового.

Егор Хрусталёв:

Ничего нового. Но вопрос в том, что, к примеру, мужчины начинают думать: Господи, где же наступает эта грань – когда ты просто ухаживаешь за девушкой, пусть вы и состоите в каких-то служебных…

Светлана Лобода:

Это – очень сложная история, Вы правы.

Егор Хрусталёв:

У Вас есть какое-то мерило: где начинается непристойное поведение, а где – ухаживания?

Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода:

Конечно. Женщина всегда это чувствует. Она чувствует отношение мужчины – насколько он увлечён ей. Либо это – похоть, либо это – действительно, чувство, которое рождается.

Егор Хрусталёв:

Словами это нельзя объяснить? Это можно только почувствовать?

Светлана Лобода:

Конечно.

Егор Хрусталёв:

Вы бывали в ситуации, когда Вы понимали, что это – домогательства, это – похоть, это – не чувства?

Светлана Лобода:

Нет, просто иногда были предложения, в какой-то юности, связанные с такого рода отношением людей. Но я всегда умела за себя постоять. Я, в принципе, справлюсь с любой ситуацией всегда.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Егор Хрусталёв:

Расскажите, вот этот клип «Твои глаза» – что с глазами у этого молодого человека? Они же ненастоящие?

Светлана Лобода:

Да, нарисованные. Это – графика, конечно. Это – идея нашего режиссёра, моего продюсера Нателлы Крапивиной, которая придумала вот такой сюжет. И, по сюжету, этот парень – инопланетянин, который прибывает в нашу действительность, в нашу реальность. Его находит девушка, в виде артистки Лободы, привозит к себе домой, и начинаются у них такие, как бы, отношения. Он такой неземной, необычный, в конце клипа он уходит вдаль, к себе, в своё измерение, в свою действительность. А она остаётся одна.

Егор Хрусталёв:

Я обратил внимание, что на спине у членов Вашей команды не «Лобода», а «ЛаБанда». Это Вы сами придумали? Это, действительно, банда?

Светлана Лобода:

Потому что у нас – банда. У нас – банда и семья. И у нас в команде – очень хорошие люди, которые отлично относятся друг к другу. Потому что для нас самое важное, самое первичное, когда мы берём человека в команду – это то, чтобы он был хорошим человеком.



Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

Егор Хрусталёв:

За что Вы можете уволить человека?

Светлана Лобода:

За непрофессионализм. За халатное отношение к работе. За меркантильность. У нас в коллективе работают люди не из-за денег. А потому что им кайфово – им хочется работать, им хочется жить. И жить именно так, как живу я. Потому что они живут, по сути, моей жизнью, жизнью коллектива «Лобода». Потому что мы практически не бываем дома. Когда меня спрашивают: «Где Ваш дом?», – я говорю: «Мой дом – это самолёты, машины». Потому как мы сутками перемещаемся из города в город. Это, конечно, порой очень утомительно, и в конце года мы уже по чуть-чуть сходим с ума. Но это – то, к чему мы стремились, то, чего мы хотели много лет. Поэтому сейчас мы довольны.

Егор Хрусталёв:

Сейчас будет большое количество предновогодних мероприятий. А, допустим, наступит 1 января и у Вас не будет никакого концерта – какое-то место, в котором Вы хотели бы оказаться утром 1 января?

Светлана Лобода:

С семьёй. Я всегда 1 января с моей семьёй, моими родными – мамой, папой, сестрой младшей, с моей дочерью.

Источник фото: instagram.com/lobodaofficial/

И это – уже традиция на протяжении 7 лет: 31 декабря я работаю, много работаю концертов, не один, а 1 января мы проводим время вместе.