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Артисты Белгосцирка победили на международном фестивале «Эхо Азии-2017»

19.07.2017 - 10:37

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Вероника Рыбчонок, воздушная гимнастка Белорусского государственного цирка и Максим Виноградов, воздушный гимнаст Белорусского государственного цирка.

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