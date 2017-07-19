Артисты Белгосцирка победили на международном фестивале «Эхо Азии-2017»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Вероника Рыбчонок, воздушная гимнастка Белорусского государственного цирка и Максим Виноградов, воздушный гимнаст Белорусского государственного цирка.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Вероника Рыбчонок, воздушная гимнастка Белорусского государственного цирка и Максим Виноградов, воздушный гимнаст Белорусского государственного цирка.
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