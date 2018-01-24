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Асташевич: Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню

24.01.2018 - 19:49

Новости Беларуси. «Объединяющая страсть» – нынешний Олимпийский слоган на все 100 соответствует замыслу: страсть к зимним видам спорта действительно объединяет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под стать яркому лозунгу предстоящей Олимпиады и настроение нашей национальной сборной. Сейчас спортсмены на завершающем этапе подготовки.

Андрей Асташевич, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню. Там уже на месте мы посмотрим, какие есть нюансы местного характера, и будем их на месте устранять. В принципе ждем, когда вся команда соберется вместе в олимпийской деревне. И будем готовиться к стартам.

Асташевич: Мы уже всем обеспечены, все подготовлено. Осталось обеспечить прибытие в олимпийскую деревню

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