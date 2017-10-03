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Астероид размером с автобус приблизился к Земле 2 октября

03.10.2017 - 13:54

Новости мира. Крупный астероид SX17 пролетел второго октября между Землей и Луной.

По информации NASA, космический объект был размером с автобус и приблизился к Земле на расстояние в 87 тысяч километров.

Угрозы он не представлял, но если бы попал в атмосферу, то его можно было бы заметить.

Приближение астероида ученые обнаружили только в последней трети сентября.

12 октября около земли пролетит крупное космическое тело, которое будет ближе, чем нынешнее, к планете почти в два раза. Его диаметр может достигать 27 метров.

В апреле нынешнего года опасный астероид приближался к Земле: подобное происходило 400 лет назад – здесь подробнее.

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