﻿ Астрология помогает увидеть, где ты сбился с пути»: что ждёт рождённых в год Собаки | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Астрология помогает увидеть, где ты сбился с пути»: что ждёт рождённых в год Собаки

03.01.2018 - 10:50

Существует убеждение, что если человек родился в год Собаки, то в очередной год Собаки ему будет сопутствовать большая удача. Так ли это, пояснила в программе «Большой город» астролог Ирина Махнач.

Ирина Махнач, астролог:
Что такое год Собаки для людей, родившихся в год Собаки: 12-летний цикл заканчивается. И наступает время действовать. Собака предоставляет для этого все возможности.

Всегда в свой год должна быть инициатива. Поэтому для всех родившихся в год Собаки это благоприятное время.

Если они попытаются что-то взять под свою защиту, так как собака – это сторож. Если они попытаются что-то изменить в работе и личной жизни – для них это благоприятное время.
Тотемы животных не просто так выбраны. Каждое животное (тотем) дано человеку в помощь, оно дает возможность нам найти правильную дорогу.

Многие и не задумываются, как могут планеты, существующие тысячелетия, повлиять на судьбу каждого из нас в отдельности.

Ирина Махнач, астролог:
Вся беда в том, что мы рассматриваем все отдельно: Земля – отдельно, Космос – отдельно, а оно все взаимосвязано.

Представьте, Вселенная – это огромный мозг. И наша солнечная система в этом мозгу – какой-то определенный орган.

Дай Бог, мозжечок. И мы, люди, в этом мозгу – клеточки. Все взаимосвязано. Мы клеточки единого организма.
Астрология помогает увидеть, где ты сбился с пути.

Астролог: Год Собаки 2018 – время не для слабых, время перемен

«Астропрогноз в лучшем случае работает на 50%. Нужен индивидуальный»

Гороскоп-2018 по знакам Зодиака: «Очень хорошо в этом году объявить себе войну»

Как сделать Карту желаний?

«Было написано «А ты готова к успеху?»: как Карта желаний помогла Евгении Тюленевой, финалистке «Мисс мира PLUS SIZE»

«И добавить важный ингредиент»: Светлана Зере о том, как правильно формулировать желания

Специалист по фен-шуй: «С 4 февраля очень нехорошим местом будет Север»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минск-2017: самые яркие события года
Старинный белорусский напиток спасёт от последствий новогоднего застолья
Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд
Специалист по фен-шуй: «С 4 февраля очень нехорошим местом будет Север»
«И добавить важный ингредиент»: Светлана Зере о том, как правильно формулировать желания
Как сделать Карту желаний?
«Было написано «А ты готова к успеху?»: как Карта желаний помогла Евгении Тюленевой, финалистке «Мисс мира PLUS SIZE»
Гороскоп-2018 по знакам Зодиака: «Очень хорошо в этом году объявить себе войну»
Все новости по теме Новый год
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru