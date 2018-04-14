Атака на Сирию, совещание по зимним видам спорта и реорганизация журфака. Итоги 7 дней в программе «Неделя» с Юлией Огневой

Новости Беларуси. Атака на Сирию станет одной из тем итоговой программы «Неделя с Юлией Огневой». О главных событиях уходящих семи дней в воскресенье в 19:30 на СТВ.

Какие еще темы стали ключевыми на уходящей неделе? Смотрите в видеоматериале.