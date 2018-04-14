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Атака на Сирию, совещание по зимним видам спорта и реорганизация журфака. Итоги 7 дней в программе «Неделя» с Юлией Огневой

14.04.2018 - 21:14

Новости Беларуси. Атака на Сирию станет одной из тем итоговой программы «Неделя с Юлией Огневой». О главных событиях уходящих семи дней в воскресенье в 19:30 на СТВ.

Какие еще темы стали ключевыми на уходящей неделе? Смотрите в видеоматериале.

Атака на Сирию, совещание по зимним видам спорта и реформирование журфака. Итоги главных событий в программе «Неделя с Юлией Огневой»

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Источник фото: http://sudexpert.gov.by/ru/index.html
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