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«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно

19.06.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Танцевальная классика и строгий этикет. В Гродно возрождают давние традиции проведения балов.

Полонез, вальс, кадриль – как и более ста лет назад, дамы и кавалеры закружились в танцах.  Встречала гостей сама пани Элиза Ожешко, в доме которой и состоялся светский раут. Театрализованное представление перенесло двор парка в эпоху XIX века: музыкальные, литературные и игровые салоны. Плюс  мастер-классы по хореографии и этикету.  

Александра Долговская, участница бала:
Кто не хочет быть красивой? Конечно же, согласилась, конечно же, пошла, чтобы почувствовать этот дух XIX века, как ходили все, вот эту всю пышноту, красоту. Чувствуешь, что осанка появляется сразу.

Ирина Скадорва, житель Гродно:
Другая атмосфера какая-то потрясающая! Очень здорово! Увидела на афише – очень захотелось. Специально приехала сюда увидеть все это.

Сезоны пани Элизы будут устраивать на протяжении всего лета. Это дань памяти известной писательнице, которая жила в Гродно. Ожешко была светской львицей своего времени и известным меценатом.

«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно

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