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Аттракцион с людьми рухнул в парке в Кыргызстане: 8 человек ранены

15.05.2017 - 10:25

Новости Кыргызстана. В парке Кыргызстана рухнула карусель, есть пострадавшие. В момент происшествия на аттракционе находились около 10 человек, в том числе и дети. Восемь человек получили различные травмы, шестеро из них госпитализированы. У одной из пострадавших серьезная черепно-мозговая травма и множественные переломы, ее состояние оценивается как тяжелое.

Сейчас идет расследование случившегося. По предварительным данным, у карусели отломилась верхняя часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аттракцион с людьми рухнул в парке в Кыргызстане: 8 человек ранены

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