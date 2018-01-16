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Australian Open. Александра Саснович вышла во второй круг

16.01.2018 - 09:55

Новости Беларуси. Белоруска Александра Саснович вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. В стартовом поединке наша теннисистка обыграла американку Кристину Макхейл (73 WTA) – 6:3, 6:2.  

«Теперь вы знаете, что финалисты едят ризотто с грибами»

На страницах в социальных сетях Александру поздравляют поклонники тенниса.

ninok.ol93, запись в Instagram:
Поздравляю с первой победой на турнире! Очень хороший матч, приятно было смотреть. И спасибо за быструю победу, еще и поспать успею. Удачи в следующем круге!

stas_modest, запись в Instagram:
Удачи! Верим в тебя.

anewtta, запись в Instagram:
Прекрасный матч сегодня, так держать! Мы за вас болеем и желаем удачи!

В следующем круге Саснович сыграет с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони.

Александра Саснович: «Стараюсь сдерживаться на корте, теннис – интеллигентный вид спорта» (читать далее). 

Александра Саснович. Источник фото: instagram.com/belarustennis/

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