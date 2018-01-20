﻿ Australian Open. Александра Саснович завершает выступление | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Australian Open. Александра Саснович завершает выступление

20.01.2018 - 10:09

В матче за выход в 4 круг открытого чемпионата Австралии Александра Саснович проиграла француженке Каролин Гарсии – 3:6, 7:5, 2:6.

Напомним, выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – достижение для Саснович. Это произошло впервые в карьере спортсменки. За игрой теннисистки, несмотря на солидную разницу во времени наблюдали и белорусские болельщики. На страницах в социальных сетях они поддерживали Александру.

«Поздравляю с успешным выступлением на турнире и с прорывом в топ-50».

«Играла хорошо, подача не шла, к сожалению, но в игре Саша очень прибавила, умничка».

Таким образом, из сетки женского одиночного разряда выбыла последняя белоруска.

Australian Open. Мирный и Освальд уступили братьям Брайанам

На кортах «Мельбурн Парка» борьбу продолжают Максим Мирный и Андрей Василевский. Андрей Василевский в паре с чилийцем Хансом Подлипник-Кастильо вышли в 1/8 финала мужского парного разряда. Максим Мирный начинает выступление на турнире в миксте с китайской спортсменкой Шуай Пэн.

Александра Саснович. Источник фото: instagram.com/belarustennis/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Александра Саснович. Фото: Reuters
Александра Саснович: «Спасибо, Австралия. Увидимся в следующем году»
Максим Мирный
Australian Open. Мирный и Освальд уступили братьям Брайанам
Фото: instagram.com/belarustennis
Australian Open. Александра Саснович вышла в 1/16 финала
Australian Open. Мирный и Освальд во втором круге сыграют с американским братьями Брайан
Australian Open. Мирный и Освальд во втором круге сыграют с американским братьями Брайан
Australian Open. Лидия Морозова продолжает выступление в парном разряде, а Арина Соболенко покидает турнир
Australian Open. Лидия Морозова продолжает выступление в парном разряде, а Арина Соболенко покидает турнир
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru