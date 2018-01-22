﻿ Australian Open. Джокович покидает турнир, проиграв 58 ракетке мира | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Australian Open. Джокович покидает турнир, проиграв 58 ракетке мира

22.01.2018 - 23:40

Новости мира. В мужской одиночной сетке Australian Open 22 января случилась громкая сенсация, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шестикратный победитель турнира Новак Джокович не смог пробиться в четвертьфинал, уступив в трех партиях малоизвестному теннисисту из Южной Кореи Чон Хёну. Азиат, имеющий 58 рейтинг, взял первый сэт на тай-брэйке. Причем по его ходу вел 4:0, но растранжирил перевес.

Следующую партию кореец тоже начал ударно: лидировал 3:0, затем 4:1, однако в итоге позволил Джоковичу восстановить паритет. К счастью для Чон Хёна, в решающий момент удача заняла его сторону – 7:5. Наконец в третьем сэте, как и в первом, дело дошло до тай-брэйка. Фортуна не изменила спортсмену из Южной Кореи и на этот раз.

Теперь Чон Хён имеет неплохие шансы добраться как минимум до полуфинала – в одной четвертой ему предстоит встретиться с еще одной темной лошадкой, американцем Теннисом Сандгреном. Представитель США в мировом рейтинге находится на границе первой и второй сотни.

Australian Open. Джокович покидает турнир, проиграв 58 ракетке мира

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/ogolgaog
В сети появились первые фото беременной теннисистки Ольги Говорцовой
Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Australian Open покинул последний представитель Беларуси Андрей Василевский
Australian Open покинул последний представитель Беларуси Андрей Василевский
Australian Open: Александра Саснович не смогла выйти в 1/8 финала
Australian Open: Александра Саснович не смогла выйти в 1/8 финала
Александра Саснович. Фото: Reuters
Александра Саснович: «Спасибо, Австралия. Увидимся в следующем году»
Александра Саснович. Источник фото: instagram.com/belarustennis/
Australian Open. Александра Саснович завершает выступление
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru