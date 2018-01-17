﻿ Australian Open. Мирный и Освальд вышли во второй круг | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Australian Open. Мирный и Освальд вышли во второй круг

17.01.2018 - 10:41

Максим Мирный в паре с Филиппом Освальдом прошли во второй круг парного разряда Australian Open. Белорусско-австрийский дуэт одержал победу в матче против итальянско-израильской пары Фаббиано/Села. Матч длился 2 часа 27 минут.

В 1/16 финала Мирный и Освальд сыграют с американской парой братьями Брайан.

Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного (смотрите здесь).

Арина Соболенко завершила выступление на Australian Open, проиграв 17-й ракетке мира (здесь подробнее). Александра Саснович вышла во второй круг (читать далее).

Источник фото: instagram.com/belarustennis/

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Максим Мирный и Филипп Освальд. Источник фото: tennis.by
Максим Мирный и Филипп Освальд успешно стартовали на Australian Open
Калифорнийский суд подтвердил решение белорусского судьи: Азаренко признана основным опекуном сына
Калифорнийский суд подтвердил решение белорусского судьи: Азаренко признана основным опекуном сына
Источник фото: instagram.com/belarustennis
Australian Open. Арина Соболенко завершила выступление, проиграв 17-й ракетке мира
Фото: instagram.com/vichka35
СМИ: решение об опеке над сыном Виктории Азаренко примет белорусский суд
Александра Саснович. Источник фото: instagram.com/belarustennis/
Australian Open. Александра Саснович вышла во второй круг
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru