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Australian Open. Рафаэль Надаль покидает турнир из-за травмы

24.01.2018 - 00:59

Новости мира. Следом за Новаком Джоковичем из числа соискателей трофея Australian Open выбыл еще один именитый теннисист – Рафаэль Надаль, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

23 января в четвертьфинале испанец сражался с шестой ракеткой мира, хорватом Марином Чиличем. Взяв первый сэт 6:3, Надаль проиграл следующий с аналогичным счетом. Третью партию уроженец Балеарских островов с трудом выгрыз на тай-брэйке, а четвертую отдал почти без сопротивления – 2:6.

Виной тому – полученное им повреждение, которое в решающем пятом сэте вынудило Рафаэля все же сложить оружие и досрочно прекратить борьбу. Ну а Марин Чилич в полуфинале сыграет с британцем Кайлом Эдмундом, который 23 января довольно неожиданно расправился с третьей ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии.

Australian Open. Рафаэль Надаль покидает турнир из-за травмы

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