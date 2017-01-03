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Аварии с участием маршруток произошли в Витебской и Гродненской областях

03.01.2017 - 13:26

Новости Беларуси. В Полоцком районе маршрутка с 16 пассажирами врезалась в легковушку и перевернулась. Известно, что авария произошла на закруглении дороги. В момент, когда микроавтобус занесло, на трассе находился неисправный кроссовер. При столкновении во внедорожнике никто не пострадал.

А вот пассажирам уже другого маршрутного такси – «Минск – Гродно» – повезло меньше. Ее водитель не справился с управлением при обгоне и вылетел в кювет. В итоге пострадали трое: две женщины госпитализированы, мужчина пройдет амбулаторное лечение, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Аварии с участием маршруток произошли в Витебской и Гродненской областях
Аварии с участием маршруток произошли в Витебской и Гродненской областях
Фото. Аварии с участием маршруток произошли в Витебской и Гродненской областях

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