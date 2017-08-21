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Авария на трассе между Антальей и Кемером: белорусы в ДТП не пострадали

21.08.2017 - 17:12

Новости Беларуси. Белорусских граждан среди пострадавших в ДТП на трассе между городами Анталья и Кемер нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 21 августа в результате аварии пострадали около 20 пассажиров. Госпитализация потребовалась шестерым, среди них есть и дети.

Олег Шакиров, первый секретарь посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:
В настоящее время информации о пострадавших белорусах в данном ДТП нет. Посольство на постоянной связи с местными правоохранительными органами в Анталье. Также наше почетное консульство в Анталье отслеживает данную ситуацию.

Туристический автобус, который следовал в курортный город Белек, перевернулся на выезде из тоннеля. Транспортное средство занесло, и водитель не справился с управлением. Он утверждает, что это произошло из-за сильного дождя и ветра. На месте происшествия работают специалисты. Их задача – установить точную причину ДТП.

Авария на трассе между Антальей и Кемером: белорусы в ДТП не пострадали
Авария на трассе между Антальей и Кемером
Фото. Авария на трассе между Антальей и Кемером
Авария на трассе между Антальей и Кемером
Фото. Авария на трассе между Антальей и Кемером
Авария на трассе между Антальей и Кемером
Фото. Авария на трассе между Антальей и Кемером
Авария на трассе между Антальей и Кемером
Фото. Авария на трассе между Антальей и Кемером

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