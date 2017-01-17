новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Авария под Минском: пытаясь объехать кошку, женщина с тремя детьми в машине вылетела в кювет и погибла

Авария в Минской области
Авария в Минской области
17.01.2017 - 13:15

Новости Беларуси. Трагическая случайность. Утром под Минском в аварии погибла женщина, травмированы трое детей, которые находились в автомобиле. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель пыталась избежать наезда на кошку, которая перебегала дорогу. Пассажиры легковушки – дети в возрасте четырех, семи и девяти лет – серьезно не пострадали, но потребовалась их госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:
Сегодня на автодороге Сухорокие – кладбище Колодищи водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Опель», по предварительной версии, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила наезд на дерево. Ребенок четырех лет находился на переднем сиденье в автокресле, двое детей (семи и девяти лет) находились на заднем сиденье, были пристегнуты ремнями безопасности. Автодорога была обработана противогололедными материалами.

Стали известны другие обстоятельства резонансной аварии (здесь подробнее).

Авария в Минской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Очевидцы сняла на видео смертельную аварию под Колодищами
Очевидцы сняли на видео смертельную аварию под Колодищами
Подробности нелепой аварии под Минском, в которой погибла мать троих детей
Opel вылетел в кювет и врезался в дерево: погибла женщина-водитель
ДТП на гродненской трассе: водитель фуры влетел в отбойник и перегородил путь большому количеству автомобилей
ДТП на гродненской трассе: водитель фуры влетел в отбойник и перегородил путь большому количеству автомобилей
В Минском районе 28-летний водитель фуры не справился с управлением, врезался в отбойник и заблокировал трассу
В Минском районе 28-летний водитель фуры не справился с управлением, врезался в отбойник и заблокировал трассу
Пробка из сотен автомобилей на гродненской трассе из-за столкновения фуры с отбойником
Пробка из сотен автомобилей на гродненской трассе из-за столкновения фуры с отбойником
Под Минском легковушка на встречке столкнулась с микроавтобусом: пассажирка скончалась на месте
Под Минском легковушка на встречке столкнулась с микроавтобусом: пассажирка скончалась на месте
Авария со школьниками, ехавшими в «Зубренок»: учительница в реанимации, дети не пострадали
Авария со школьниками, ехавшими в «Зубренок»: учительница в реанимации, дети не пострадали
Грузовик с песком опрокинулся на МКАДе: авария спровоцировала пробку на несколько километров
Грузовик с песком опрокинулся на МКАДе: авария спровоцировала пробку на несколько километров
Все новости по теме Авария в Минской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru