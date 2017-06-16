Авария в Минске: молодая женщина с ребенком в салоне не уступила дорогу встречной машине

Новости Беларуси. Авария на транспортной развязке. Две машины столкнулись на пересечении улицы Аранская с Партизанским проспектом. По предварительной версии, молодая женщина за рулем одного из автомобилей не уступила дорогу встречной машине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В салоне кроме нее находился маленький ребенок. К счастью, он не пострадал. А вот на оживленном участке дороги сразу образовался затор.

Андрей Лавринович, инспектор ДПС отдела ГАИ Ленинского района:

По предварительным данным, при совершении маневра водитель должен уступить дорогу встречному транспортному средству, движущемуся без изменения направления движения. Пострадал водитель автомобиля «Хендай». В автомобиле «Тойота» пострадавших нет.

Оба автомобиля были серьезно повреждены и покинули место ДТП на эвакуаторе.