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Авария в Минске: молодая женщина с ребенком в салоне не уступила дорогу встречной машине

16.06.2017 - 21:12

Новости Беларуси. Авария на транспортной развязке. Две машины столкнулись на пересечении улицы Аранская с Партизанским проспектом. По предварительной версии, молодая женщина за рулем одного из автомобилей не уступила дорогу встречной машине, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В салоне кроме нее находился маленький ребенок. К счастью, он не пострадал. А вот на оживленном участке дороги сразу образовался затор.

Андрей Лавринович, инспектор ДПС отдела ГАИ Ленинского района:
По предварительным данным, при совершении маневра водитель должен уступить дорогу встречному транспортному средству, движущемуся без изменения направления движения. Пострадал водитель автомобиля «Хендай». В автомобиле «Тойота» пострадавших нет.

Оба автомобиля были серьезно повреждены и покинули место ДТП на эвакуаторе.

Авария в Минске: молодая женщина с ребенком в салоне не уступила дорогу встречной машине

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