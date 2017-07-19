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Авиаудары Саудовских военно-воздушных сил в Йемене привели к гибели не менее 20 мирных жителей

19.07.2017 - 16:30

Новости Йемена. В Йемене из-за авиаудара Саудовских военно-воздушных сил погибли не менее 20 мирных граждан. Бомбардировке в частности подверглись объекты в провинции ТАиз. Один из снарядов угодил в жилой дом, в котором временно размещались беженцы из других регионов страны. Среди погибших- женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту часть армии, с другой – правительственные войска и ополчение, поддерживающие нынешнего главу государства. Военную поддержку властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Авиаудары Саудовских военно-воздушных сил в Йемене привели к гибели не менее 20 мирных жителей

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