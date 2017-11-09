новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Водитель с 30-летним стажем не справился с управлением: автобус с военнослужащими попал в ДТП возле Свислочи

09.11.2017 - 13:50

Новости Беларуси. Десять военнослужащих пострадали в аварии под Свислочью. Автобус из Бреста перевозил офицеров на плановые мероприятия в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водитель с 30-летним стажем не справился с управлением, автобус съехал в кювет.

Подробности аварии здесь

Всех пассажиров – 21 человек – увезли в больницу. После врачебного осмотра десять госпитализированы. По словам медиков, у четверых переломы, но серьезной угрозы здоровью нет. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняют в том числе в военном ведомстве.

Автобус с военнослужащими попал в ДТП возле Свислочи: пострадали 10 офицеров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Автобус двигался из Бреста в Гродно и съехал в кювет»: ГАИ об аварии, в которой пострадали военные
«Автобус двигался из Бреста в Гродно и съехал в кювет»: ГАИ об аварии, в которой пострадали военные
Volkswagen с тремя малолетними детьми опрокинулся в Слонимском районе
Автомобиль опрокинулся и лег на крышу: Volkswagen с тремя малолетними детьми опрокинулся в Слонимском районе
В Слониме тепловоз протаранил «Волгу»
В Слониме тепловоз протаранил «Волгу»: погибли два человека
Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка
Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка
Больше суток без горячей воды: в Гродненской области продолжают ликвидировать последствия аварии с грузовиком
Больше суток без горячей воды: в Гродненской области продолжают ликвидировать последствия аварии с грузовиком
Грузовик повредил газопровод в Волковыском районе: более 6 тысяч человек остались без воды
Грузовик повредил газопровод в Волковыском районе: более 6 тысяч человек остались без воды
Мотоциклист, попавший в аварию в Дятлово, скончался в больнице
Ученицу 3-го класса возле школы сбила машина, ребенок в реанимации
Все новости по теме Авария в Гродненской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru