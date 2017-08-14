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Автобус врезался в мост в Риме: 18 пассажиров пострадали

14.08.2017 - 16:51

Новости Италии. Пассажирский автобус на огромной скорости врезался в мост в Риме. В результате столкновения почти вся верхняя часть транспортного средства оказалась снесена. Обломки попадали и в салон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 18 пассажиров получили различные травмы. 13 из них госпитализированы. Несколько человек – в тяжелом состоянии. По данным полиции, автобус оказался на 50 сантиметров выше опоры моста. Водитель этого не предусмотрел, что и привело к трагическим последствиям.

Автобус врезался в мост в Риме: 18 пассажиров пострадали

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