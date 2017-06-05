Автокран, способный поднимать груз на высоту 12-этажного дома, собрали в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси собрали самый длинный автокран. Он может поднять груз на высоту 12-этажного дома. Машину выпустили на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш». Проект Минского автомобильного завода реализован благодаря сотрудничеству с китайской компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммерческая реализация техники начнется уже осенью. Эта модель может поднимать груз весом до 25 тонн. Первую совместную машину собрали быстро. Китайское навесное оборудование закрепили на белорусское шасси. Продавать автокраны помимо Беларуси будут в Казахстане и России.