новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Автокран, способный поднимать груз на высоту 12-этажного дома, собрали в Беларуси

05.06.2017 - 16:25

Новости Беларуси. В Беларуси собрали самый длинный автокран. Он может поднять груз на высоту 12-этажного дома. Машину выпустили на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш». Проект Минского автомобильного завода реализован благодаря сотрудничеству с китайской компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммерческая реализация техники начнется уже осенью. Эта модель может поднимать груз весом до 25 тонн. Первую совместную машину собрали быстро. Китайское навесное оборудование закрепили на белорусское шасси. Продавать автокраны помимо Беларуси будут в Казахстане и России.

Автокран, способный поднимать груз на высоту 12-этажного дома, собрали в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Реалити-шоу со стройплощадки: в Гомеле запустили online-трансляцию возведения многоэтажки
Реалити-шоу со стройплощадки: в Гомеле запустили online-трансляцию возведения многоэтажки
Максим Тамеля
Выставка «Белорусская строительная неделя» пройдёт в Минске с 28 по 31 марта
На IV форуме регионов будет представлен ряд проектов, среди которых строительство «симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске
На IV форуме регионов будет представлен ряд проектов, среди которых строительство «симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске
В Гомеле студенты в свободное время помогают на строительстве Детской областной клинической больницы
В Гомеле студенты в свободное время помогают на строительстве Детской областной клинической больницы
Главные задачи белорусской строительной отрасли: снижение себестоимости и выход на новые рынки
Главные задачи белорусской строительной отрасли: снижение себестоимости и выход на новые рынки
В 2017-2018 годах большинство жилья будет построено в малых городах и сёлах Минской области
В 2017-2018 годах большинство жилых домов сдадут в малых городах и сёлах Минской области
Квартира в подарок на Новый год: в Заводском районе сдали новостройку
Квартира в подарок на Новый год: в Заводском районе сдали новостройку
Строительные площадки Минска будут контролировать сильнее
Строительные площадки Минска будут контролировать сильнее
Все новости по теме строительство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru