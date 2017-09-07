Автоматизированная система учета пропуска граждан, товаров и транспорта начнет работать в пункте пропуска «Котловка»

Новости Беларуси. Упрощенное пересечение границы, но при этом надежный заслон контрабанде. Новейшие технологии и современные средства досмотра внедряют во все большем количестве пропускных пунктов нашей страны. Так, 7 сентября в «Котловке» начнет работать автоматизированная система учета пропуска граждан, товаров и транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее отличительной чертой является отсутствие необходимости выдачи бумажных контрольных талонов. Это в разы сокращает время пребывания на границе и значительно увеличивает пропускную способность. Подобная система учета уже успешно эксплуатируется в шести пунктах пропуска.