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Автор блога «Книжный шкап»: «Стараюсь находить из прошлого сказки, которые родители могли пропустить»

04.06.2017 - 18:41

Дария Скоморощенко и Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В Вашем блоге, среди книжек, которые Вы рекомендуете к прочтению, очень много тех, которые мы читали в детстве: Пушкин, Барто, Чуковский, Перро, Андерсен. Но потом я нахожу в списке те имена, с которыми никогда не сталкивался. И, более того, я совершенно не ожидал, к примеру, что есть сказки у Зощенко или Оскара Уайльда.   

Катерина Таберко, хозяйка блога «Книжный шкап»:
Сейчас, вообще, считается, что мы живём в «золотой век» переизданий, потому что переиздаётся вся литература СССР. И, когда закончилась литература первого порядка, начали переиздавать, скажем, менее качественную, но которая всё ещё вызывает интерес у родителей. Часть родителей ностальгирует, часть считает, что не хочет тратить время на прочтение современных авторов и просто изначально принимает старое, как хорошее. И поэтому я стараюсь находить, может быть, какие-то из прошлого сказки и истории, которые родители могли пропустить в своё время, чтобы сегодня они вот это принимали и читали.

Дария Скоморощенко из «Рассмеши комика» и «Лучше всех»: «Чуть-чуть бывает сложно в разных проектах»

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