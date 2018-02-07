﻿ Авторы «Игры престолов» снимут новую часть «Звездных войн» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Авторы «Игры престолов» снимут новую часть «Звездных войн»

07.02.2018 - 11:45

Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс займутся созданием нового эпизода из вселенной «Звездных войн».

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подробности проекта не уточняются, но известно, что новый эпизод будет очередным ответвлением от основной сюжетной линии и никак не будет связан с новой трилогией, разработкой которой занят Райан Джонсон.

Кэтлин Кеннеди, президент Lucasfilm:
Дэвид и Дэн на данный момент  одни из лучших современных рассказчиков. Они мастера сложных персонажей, необычных историй и умеют использовать богатство любой мифологии. Все это позволит «Звездным войнам» продвинуться в новом и неожиданном направлении.

Фото: imdb.com

Сообщается, что руководство Disney уже давно вело переговоры с Бениоффом и Уайссом, но свое согласие они дали лишь в преддверии завершения «Игры престолов». Финальный сезон сериала стартует весной 2019 года, и авторы смогут полностью посвятить себя «Звездным войнам». «Летом 1977 года мы перенеслись в далекую-далекую галактику и с тех пор не переставали о ней мечтать. Для нас это огромная честь, но мы немного в ужасе от возложенной на нас ответственности. Так что мы с радостью готовы взяться за работу, как только закончится «Игра престолов».

«Хан Соло: Звездные войны. Истории». Фото: imdb.com

Ближайший фильм вселенной «Хан Соло: Звездные войны. Истории» выходит в мае этого года. В разработке находится девятый эпизод основной истории и сольный фильм про Оби-Вана Кеноби.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Оскар-2018: какие фильмы посмотреть перед церемонией
Эволюция образа: как менялся стиль Кейт Уинслет
Про любовь принца Гарри и Меган Маркл снимут фильм
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»: рецензия на главный фильм наградного сезона
Во славу Станиславского: 5 самых впечатляющих подготовок к роли
Фотофакт: как изменились актеры сериала «Как я встретил вашу маму»
Кейси Аффлек отказался вручать награду лучшей актрисе на предстоящей премии «Оскар»
Мерил Стрип сыграет во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь»
Все новости по теме Кино
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru