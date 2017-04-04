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Бабарикин о первой встрече с Президентом: «Сказал играть то, что нравится людям»

04.04.2017 - 22:14

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Когда вы начинали, у Вас встречи с главой государства были, какие-то слова напутствия, пожелания?

Виктор Бабарикин, художественный руководитель, главный дирижёр Президентского оркестра Республики Беларусь:
Да, конечно. Вы знаете, вот самая первая встреча, когда Александр Григорьевич приехал именно посмотреть наш коллектив, и он мне понравился, он сказал в конце: «Играйте то, что нравится людям. Играйте для народа», – он сказал.

Кто-то из присутствующих сказал: «Ну, конечно, им повезло, им самые лучшие инструменты, значит, купили».

«Александр Григорьевич, пока они ещё на своих играют. И всё в порядке». Это было вот буквально месяц мы прорепетировали и в Малом зале Дворца Республики – был приглашён Президент. Он приехал, мы дали концертную программу, перед прессой.  

Полностью интервью смотрите здесь

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