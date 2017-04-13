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Бадминтон: чем полезен этот вид спорта?

13.04.2017 - 12:44

101, 102, 103… Примерно так ставили дворовые рекорды мальчишки и девчонки по игре в бадминтон. Задача – как можно дольше продержать волан в воздухе. Ну что пробуем превзойти нашу планку?

Главное для хорошей игры, чтобы солнце и ветер не помешали. Хотя можно вспомнить главную хитрость советского времени и утяжелить снаряд, например, камнем или пластилином. В те годы волан перебрасывали чуть ли не в каждом дворе, на пляже, даче, природе. Таким был и есть любительский бадминтон…

Слежение за скоростным воланом – отличная тренировка глазных мышц, вестибулярного аппарата, координации и быстроты мышления.

Один из самых тяжёлых по физическим нагрузкам игровых видов спорта любим даже космонавтами. Без тренировок по бадминтону, оказывается, и в космос не полетишь!

Белорусские спортсмены, конечно, постигать вселенную не планируют, но показать себя на Олимпийских играх стремятся.

И вправду, в мировом бадминтонном рейтинге лидируют азиатские спортсмены. Специалисты говорят, что причиной их успеха являются восточные единоборства. Именно единоборства, взятые за основу спортивных тренировок, развивают удивительную пластичность и великолепную реакцию.

Ну а нам нравится этот вид спорта за нетравмоопасность и доступность.

Погода уже позволяет, поэтому совместите приятное с полезным – ракетки в руки, волан в воздух! А нашим спортсменам желаем лёгких подач и больших побед.

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