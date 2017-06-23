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Бал у выпускников Академии МВД прошел в Минске 23 июня

23.06.2017 - 14:46

Новости Беларуси. 23 июня дипломы и первое в жизни офицерское звание получили более 700 молодых лейтенантов. Это будущие криминалисты, эксперты по финансовым преступлениям, пограничники, участковые и оперативники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции новоиспеченных специалистов поздравили преподаватели, представители силовых ведомств и родители.

Виктория Седых, выпускник Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Выступление в Академии МВД, окончание ее с золотой медалью – это было моей мечтой. Она, как видите, осуществилась. Получить такую огромную награду для меня огромная честь и показатель того, что всё было не зря.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
В целом, образовательный уровень, который дает Академия Министерства внутренних дел сегодня один из самых высоких в стране. Это не только наша оценка – это оценки соответствующих госкомиссий, которые у нас проводились в Академии Министерства внутренних дел. Поэтому я считаю, что выпускники сегодня готовы к выполнению всех задач, которые стоят перед Министерством внутренних дел и иными силовыми ведомствами, в интересах которых мы проводим обучение.

К слову, в 2017 году выпускников у Академии почти вдвое больше, чем в 2016 году. Почти 30 лейтенантов получили дипломом с отличием, а трое стали стипендиатами фонда Президента нашей страны по поддержке одаренных учащихся.

Бал у выпускников Академии МВД прошел в Минске 23 июня
Бал у выпускников Академии МВД в Минске
Фото. Бал у выпускников Академии МВД в Минске
Бал у выпускников Академии МВД в Минске
Фото. Бал у выпускников Академии МВД в Минске
Бал у выпускников Академии МВД в Минске
Фото. Бал у выпускников Академии МВД в Минске

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