Балерина Большого театра оперы и балета Надежда Филиппова в программе «Большой завтрак»

|Почему Франческо Пио Галассо не проронил ни слова перед выступлением: VII Рождественский оперный форум
|Тенор Большого театра Беларуси Эдуард Мартынюк в программе «Большой завтрак»
|III Международный Рождественский конкурс вокалистов стартует 7 декабря
|Режиссер-постановщик Большого театра оперы и балета Галина Галковская в программе «Большой завтрак»
|Главный хормейстер Большого театра Беларуси Нина Ломанович в программе «Большой завтрак»
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|VI Минский международный рождественский оперный форум пройдет с 16 по 20 декабря