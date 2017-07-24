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Балконы нескольких квартир обвалились в Минске: в 2009 году в доме проводился капитальный ремонт

24.07.2017 - 16:08

Новости Беларуси. Без балконов остались хозяева нескольких квартир в Минске. В одном из домов по улице Толбухина с третьего этажа обвалился пол конструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без разрушительных последствий не обошлось. Обломки задели и балкон соседей снизу. К этому времени рабочие провели демонтаж. Но вопросы у жильцов остались. Дело в том, что хозяева уже обращали внимание коммунальщиков на состояние рухнувшей плиты. Те обещали принять меры.

Ирина Кремень, ведущий инженер ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство Первомайского района Минска»:
Было нами принято решение разместить заказ в проектную организацию для более детального обследования и каких-то инструментальных замеров. Пока, видите, не дождались. 

В 2009 году в доме проводился капитальный ремонт, правда балконы он не затронул. Видимо, пришло время. Разрушенные балконы обещают восстановить.

Балконы нескольких квартир обвалились в Минске: в 2009 году в доме проводился капитальный ремонт

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