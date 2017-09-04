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Банк развития 4 сентября передал для учеников сельских школ 17 новых автобусов МАЗ

04.09.2017 - 16:17

Новости Беларуси. 17 автобусов для учеников сельских школ передал 4 сентября Банк развития в регионы. Техника отправилась по программе «Школьный автобус», по которой за 5 лет было выпущено более 300 машин. Планируется, что до ноября в области поедут еще 44 автобуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:
Часто бывая в регионах, очень приятно, когда ты на дорогах встречаешь автобус, который носит логотип прекрасный «Школьный автобус. Программа Банка развития». Думаю, что в ближайшее время мы получим поручение главы государства о подобной масштабной программе, которую мы будем исполнять тоже в течение 4-5 лет.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ»:
Под данную программу сначала мы разработали 241-й автобус. И потом уже, учитывая те климатические условия, которые в Беларуси, мы разработали новый автобус, 257-й. И принято решения для каждого агрогородка в Республике Беларусь закупить эти автобусы.

Новую модель школьного автобуса МАЗ будет экспортировать с кредитной поддержкой Банка развития. Предприятие ведет переговоры о поставках в Таджикистан, Узбекистан и Украину.

Банк развития 4 сентября передал для учеников сельских школ 17 новых автобусов МАЗ

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