новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Банк развития готов привлечь $60 млн для поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси

29.08.2017 - 10:20

Новости Беларуси. Банк развития готов привлечь 60 миллионов долларов для поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране. Займ планируется получить от Международного банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласие на начало процедуры переговоров дал Президент. Указом главы государства также установлено, что гарантом возврата средств будет выступать правительство. Деньги направят на проект, который расширит доступность финансов для микро-, малых и средних предприятий Беларуси.

Банк развития готов привлечь $60 млн для поддержки малого и среднего бизнеса в Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«15-ти безработным выделены субсидии в 2016 году для открытия своего дела»: как в Клецком районе помогают начать
«15-ти безработным выделены субсидии в 2016 году для открытия своего дела»: как в Клецком районе помогают начать бизнес
Ферма по разведению улиток появится в Беларуси
Ферма по разведению улиток появится в Беларуси
Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств
Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств
Бизнес на селе: как его создать и какие проблемы одолевают предпринимателей
Бизнес на селе: как его создать и какие проблемы одолевают предпринимателей
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Александр Лукашенко: «Я за то, чтобы бизнес у нас был свободным, ответственным, более эффективным»
«Нужно раскрепостить инициативу»: какие задачи поставил Президент на совещании по вопросам бизнес-среды в Беларуси
«Нужно раскрепостить инициативу»: какие задачи поставил Президент на совещании по вопросам бизнес-среды в Беларуси
«Игра в одни ворота неприемлема»: Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам предпринимательства
«Игра в одни ворота неприемлема»: Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам предпринимательства
С утра до вечера ты в магазина и уборщик, и директор: легко ли на селе вести бизнес и что для этого нужно
С утра до вечера ты в магазине и уборщик, и директор: легко ли на селе вести бизнес и что для этого нужно
Все новости по теме Бизнес в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru