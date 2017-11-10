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Банки Беларуси не смогут в одностороннем порядке повышать процентные ставки по кредитам

10.11.2017 - 19:51

Новости Беларуси. Хорошая новость для тех, кто пользуется кредитами. В первом чтении парламентарии приняли изменения в Банковский кодекс, который запретит банкам в одностороннем порядке повышать процентные ставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нужно будет внимательно читать договор. Предлагается два вида процентов – фиксированные (самые выгодные) и зависящие от ставки рефинансирования (напоминаем, чем она ниже, тем меньше проценты).

Еще банкиры не смогут навязывать вам без права выбора дополнительные услуги.

Если по кредиту необходима страховка, то страховую компания можно будет выбрать самостоятельно. Ну и планируется отменить некоторые виды ныне обязательных платежей, например, за информационные услуги.

Больше новостей экономики за 10 ноября можно найти здесь.

Банки Беларуси не смогут в одностороннем порядке повышать процентные ставки по кредитам

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